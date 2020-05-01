شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش»: كنت قريبًا من اعتزال التنس فى 2010 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بأنه كان على وشك ترك لعبة التنس فى 2010.

وقال ديوكوفيتش فى حوار لشبكة «سكاى سبورت»: «خسرت فى 2010 أمام ميلتسر فى دور الثمانية ببطولة رولان جاروس، بكيت بعد تلك الخسارة».

وأردف: «كانت لحظة سلبية للغاية بالنسبة لى، وكنت أرغب حينها فى اعتزال التنس، لأن الحياة كانت سوداء أمامى. كنت قد فزت ببطولة أستراليا فى 2008، وكنت المصنف الثالث، ولكنى لم أكن سعيدا». وأضاف صاحب الـ32 عاما: «كنت أعلم أنى بإمكانى فعل المزيد، ولكنى خسرت المباريات الأهم أمام (السويسرى روجر فيدرير، والإسبانى رافائيل نادال. ولكن منذ تلك اللحظة، تحررت من الضغوط، وبدأت العب بشراسة أكبر. هذا كان سر التغير».

وبعد تلك اللحظة السيئة فى مسيرة ديوكوفيتش، بدأ «الإعصار» الصربى فى الهيمنة على الأخضر واليابس فى ملاعب الكرة الصفراء، محققا 17 لقبا فى بطولات الجراند سلام، و34 لقبا فى بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة.

وأضاف: «أفضل مبارياتى كانتا فى نهائى العام الماضى بويمبلدون أمام فيدرير، ونهائى أستراليا 2012 أمام نادال. من الناحية الفنية، فيدرير قدم مستوى ممتازا، بينما تمكنت من الفوز بالنقاط الحاسمة، ولم أفرط فى أى نقطة فى شوط كسر التعادل الأخير، ربما للمرة الأولى فى مسيرتى».

كما تطرق ديوكوفيتش لفرص استئناف موسم التنس الحالى بعد فترة من التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى العالم. وقال فى هذا الصدد: «الموعد الرسمى لاستئناف الموسم هو 13 يوليو المقبل، ولكن تم إلغاء بطولة للسيدات فى كندا. يجب تقييم الموقف فى الولايات المتحدة، لأننا سنذهب إلى هناك فى أغسطس المقبل. قد نستأنف الموسم إذا لم تكن هناك خطورة على الجميع».

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