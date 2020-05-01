نيمار وتياغو سيلفا يحتفلان من البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

احتفل لاعبا باريس سان جيرمان، نيمار وتياغو سيلفا بلقب الدوري الفرنسي من البرازيل، حيث يخضعان للحبس المنزلي المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بمجرد إعلان نهاية الموسم بسبب أزمة الوباء العالمي. وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، نيمار: "بطل موسم 2019/2020"، وأرفقها بصورة للحظة التي رفعوا فيها كأس الليغ آ العام الماضي. وأعرب نجم "السيلسياو" عن أسفه الأسبوع الماضي لأن عدم معرفة متى سيلعب مجدداً بسبب الوباء تسبب له في حالة من"القلق"، مؤكداً أنه يفتقد المنافسة والتواجد مع رفاقه في غرفة خلع الملابس. كما احتفل تياغو سيلفا عبر الشبكات التواصل الاجتماعي أيضاً بلقب الدوري التاسع لنادي العاصمة الفرنسية، وهو لقب اعتبر أنه "مختلف" وتحقق "في ظروف لا يمكن تصورها"، ولكن لهذا السبب "لن يتوقف عن كونه مصدر فخر كبير". وقال: "علي فقط أن أشكر الله الرب على لقب الدوري الفرنسي السابع الذي أفوز به في ثماني سنوات". وأهدى المدافع اللقب لعائلته، وللمشجعين وبقية أعضاء الفريق: "وبشكل خاص لجميع الأطباء والعاملين بالصحة الذين هم في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "إنهم لاعبونا اليوم، يقاتلون حتى نتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن". ويوجد نيمار وتياغو سيلفا في البرازيل منذ منتصف مارس (آذار)، بعدما ألغى باريس سان جيرمان التدريب وأوقف جميع المسابقات الوطنية والأوروبية.