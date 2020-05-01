أستراليا تضع خطة لعودة الرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

قال مصدران مطلعان إن الحكومة الأسترالية ستجتمع اليوم الجمعة، لمناقشة كيفية استئناف الأنشطة الرياضية مع تباطؤ انتشار فيروس كورونا وقيام الولايات بتخفيف القيود على التجمعات العامة. وسجلت أستراليا نحو 6700 إصابة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة وهذا أقل كثيراً عن الأعداد في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أوروبا. وتراجعت نسبة الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 0.5% مقابل 25% الشهر الماضي. وأبلغ أحد المصادر المطلعة على جدول أعمال الحكومة: "جدول الأعمال يتضمن مبادئ عودة الرياضة وأنشطة أخرى". وأربك فيروس كورونا جداول البطولات الرياضية وتوقفت بطولات الدوري في أوروبا ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالإضافة إلى تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل. وتحت وطأة الضغوط المالية مع تراجع الإيرادات وحقوق البث التلفزيوني تناقش بعد الدول إمكانية عودة البطولات الرياضية. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت رابطة دوري الرغبي الأسترالي، الذي توقف بعد جولتين فقط، إنها ستستأنف المنافسات في 28 مايو (أيار) لكنها ما زالت بحاجة إلى موافقة الحكومة. وستحظى عودة دوري الرغبي بدعم كبير لكن المسؤولين حذروا من أن تخفيف القيود ربما يؤدي في النهاية إلى موجة ثانية من الإصابات. ورغم ذلك خففت بعض الولايات اليوم الجمعة قيود التباعد الاجتماعي. وأرجعت الحكومة النجاح في احتواء انتشار فيروس كورونا إلى غلق الحدود الخارجية والداخلية بين الولايات وصرامة تنفيذ التباعد الاجتماعي وزيادة عدد الاختبارات. وطالبت الولايات من السكان الخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروس عند ظهور أي أعراض مرتبطة بمرض كوفيد-19. وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز للصحافيين في ملبورن: "عند ظهور أي أعراض حتى لو كانت متوسطة من فضلك اذهب واخضع للاختبار".

