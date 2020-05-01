شكرا لقرائتكم تريزيجيه: أسرتى سبب ما وصلت إليه والموهبة وحدها لا تكفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود حسن تريزيجية، نجم أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر عن عاداته في شهر رمضان المبارك، والذي يستغله الفرعون المصري في التقرب من الله بالأعمال الصالحة.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حلو بس"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، عبر قناة dmc: كان حلمي أكون لاعب كرة قدم منذ الصغر، واجهت تحديات كثيرة في مسيرتي منذ بدايتها، الموهبة وحدها ليست كافية قد تكون موهوب جداً ولكن هناك من هو أقل موهبة ويجيد الحفاظ على صحته والتطوير من أدائه ليتخطاك في مهنتك، لأنه لديه هدف.

أضاف تريزيجية: أسرتي كانت السبب الرئيسي في ما وصلت إليه كانوا دائماً يشجعونني على الاستمرار، واذا بحثت وراء نجاح أي شخص ستجد الأب والأم والأخ الصالح أو الأخت.

واستطرد نجم الفراعنة: الصلاة أكثر الأعمال التي أحبها في رمضان، أختم المصحف كل شهرين في الأيام العادية، وفي رمضان يجب أن تختم المصحف مرة أو مرتين لأن ثوابه يكون أعظم.

واختتم نجم أستون فيلا: رمضان فرصة لا ينبغي إهدارها ويجب استغلال الشهر المبارك في القرب من الله بالأعمال الصالحة والقرب من الأهل، والاستماع إلى نصائحهم.

وعن أحلى الأشياء في حياته قال تريزيجية: أول حاجة حلوة هي أسرتي لهم فضل كبير علي في مسيرتي، وفي المرتبة الثانية زوجتي لأنها زوجة صالحة وأحبها جداً، وثالث أمر هو ابني يزن، وأخيراً أنني حققت حلمي باللعب في البريميرليج، وهو أكثر شئ كنت أتمناه في مسيرتي وكافحت من أجل تحقيقه.

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أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، عن توصله لاتفاق مع اللاعبين والمدربين، من أجل تأجيل 25%، من رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة.

وأصدر نادى أستون فيلا بيانا، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيه: "اتفق لاعبو أستون فيلا والمدربون والإدارة العليا على تأجيل الأجور بنسبة 25% للأشهر الأربعة المقبلة لمساعدة النادي ماليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذى للفيلانز، فى البيان الصادر: "إن الإجراءات ستمكن النادي من الاحتفاظ بجميع الموظفين من غير كرة القدم، بما في ذلك العاملين بدوام جزئي برواتب كاملة طوال فترة الإغلاق". وأضاف بورسلو: "يسرنى أن أعلن اليوم تدابير لحماية سبل عيش موظفينا وأسرهم".

واتجهت العديد من أندية العالم، إلى تخفيض الرواتب، من أجل مواجهة الآثار الإقتصادية، المترتبة على توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.