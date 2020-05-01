شكرا لقرائتكم الزمالك يستقدم محاميا إيطاليا لقضية كهربا فى فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقدم الزمالك، محامى إيطالى لقضية كهربا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكشف مصدر مطلع بالنادى الأبيض لـ"الخليج 365"، هوية، المحامى الإيطالى وهو سلفاتورى تشيفالى الذى عمل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عددا من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى.

وحرص تشيفالي على التواصل مع مسؤولي الزمالك، بشأن كافة الأمور التي تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى ، جاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخالفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسؤولو الزمالك على الفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسؤولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

ويتولى "تشيفالى" ملف قضية كهربا فى الزمالك، وينتظر مسؤولى القلعة البيضاء الفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة تتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها، ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.

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وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.