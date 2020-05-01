حمادة المصرى يعلن ترشحه لانتخابات الجبلاية المقبلة

جدة - عمرو شويل أعلن حماده المصري عضو اتحاد الكرة السابق الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ،حيث اجري العديد من اتصالاته بالجمعية العمومية للجبلاية خلال الفترة الأخيرة وإعلانه نيته الترشح في الانتخابات المقبلة.

يحظي حماده المصري عضو اتحاد الكرة السابق ولاعب الاهلي والإسماعيلي بشعبية داخل عمومية اتحاد الكرة ويعد أحد المرشحين للفوز بمنصب عضوية الجبلاية في الانتخابات المقبلة .

في سياق متصل يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة مستقبل اللجنة وتحديد الموعد النهائى للانتخابات ومدة المجلس الجديد سواء بالاستمرار عام واحد حتى أولمبياد طوكيو أو دورة كاملة.

على صعيد متصل، أكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، ضرورة توحيد النصوص القانونية بين قانون الرياضة المصرى، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على استقرار الكرة المصرية وحماية الانتخابات المقبلة من الطعون الانتخابية.

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وقال الماشطة، إن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد يحتاج لدراسة متأنية، لاسيما أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية صيفا خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام فى 2021.

وأضاف محمد الماشطة، هل الدورة الأولمبية فى 2024 ستقام فى موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ أى أن الموقف القانونى لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات فى أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب ان تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.

وتابع، لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن إنشاء روابط فى لائحة اتحاد الكرة الجديدو، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالى لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار فى وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.