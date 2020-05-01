شكرا لقرائتكم إسلام محارب يستعيد ذكرياته مع الأهلى ويعلق "ليت الزمن يعود يوما" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد اسلام محارب لاعب الجونة ذكرياته مع النادى الاهلى عبر ستورى انستجرام حيث نشر أهدافه بالقميص الأحمر وصوره مع زملاءه السابقين بالقلعة الحمراء وأبرزهم ميدو جابر وعلق قائلا : "ليت الزمن يعود يوماً".

وبدأ محارب مسيرته الكروية بمحافظة كفر الشيخ، ثم انتقل لناشئى الأهلى ثم الجونة وسموحة ثم الأهلى وأخيراً عاد للجونة، بدأ محارب مسيرته مع كر ة القدم وهو فى السادسة من عمره بنادى كفر الشيخ، وتدرج فى الناشئين حتى وصل للفريق الأول، تحت قيادة خالد جلال.

رحل من القلعة الحمراء مجانا بسبب عدم سماح القيد بخمس لاعبين تحت السن، حيث رفض أن تتم إعارته فانتقل إلى الجونة، وسجل هدفا فى مرمى الأهلى، ثم انتقل لسموحة ، وفى عام 2017 أعلن الناى الأهلى التعاقد مع محارب مقابل 5 ملايين وجنيه وإعارة ناصر ماهر وبيع مسعد عوض.

لعب فى الأهلى تحت قيادة مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف، حيث قام كل مدير فنى بتصعيده للفريق الأول رغم أنه فى السابعة عشر من عمره، ثم انضم للأهلى وقت كان لاعبا بصفوف منتخب الشباب بقيادة مصطفى يونس.

Advertisements

وفي كأس مصر، لعب محارب 4 مباريات سجل فيها هدف واحد وصنع مثله، بواقع 154 دقيقة لعب.

ووافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل 4 ملايين جنيه، ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.