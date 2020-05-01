رداً على جماهير روما الغاضبة من محمد صلاح.. توتي يكشف سبب رحيل «الفرعون» إلى ليفربول

رد أسطورة كرة القدم الإيطالية، فرانشيسكو توتي، على غضب جماهير نادي روما الإيطالي من النجم العربي المصري محمد صلاح بسبب رحيله عن صفوف الفريق.
وقال توتي، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" اليوم الجمعة، إن محمد صلاح لم يرحل عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية بمحض رغبته، بل لحاجة النادي إلى دعم مالي من بيع بعض النجوم.
وأضاف توتي أن إدارة روما هي من قررت بيع صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب "حاجة النادي إلى انتعاشة مالية قوية، مما جعله يفرط في بعض النجوم".
وأكد أسطورة الكرة الإيطالية أن قرار رحيل صلاح من روما إلى ليفربول "كان اقتصادياً بامتياز"، وبعيد تماما عن أي محاولات من اللاعب أو وكيل أعماله.
وكان صلاح (27 عاماً) قد انتقل من روما إلى صفوف نادي ليفربول في صيف عام 2017، مقابل 40 مليون يورو.
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