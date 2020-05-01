نيمار يتابع ممثلة وملكة جمال عربية على «انستجرام»

ذكرت وسائل إعلامية أن النجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة السابق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، قام بمتابعة الحساب الرسمي للممثلة اللبنانية-الكندية ​الحسناء، ​سينتيا صاموئيل، على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن سينتيا (24 عاماً) قامت هي الأخرى بمتابعة نيمار على انستجرام، وهو ما أثار جدلأً واسعاً بين المتابعين.

وتعد سينتيا هي أول ممثلة عربية يتابعها نيمار، المعروف عنه بمغامراته الكثيرة خارج المستطيل الأخضر.

يشار إلى أن سينتيا فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، فاليري أبو شقرا، ومثلت لبنان في انتخاب "ملكة جمال الكون" لعام 2015، ولمع نجمها كممثلة في المسلسل اللبناني "بيروت سيتي" عام 2018، كما شاركت في مسلسل "خمسة ونص" عام 2019 تلتها بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

جدير بالذكر أن نيمار (28 عاماً) يقضي فترة الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في قصره بالبرازيل.

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ومؤخراً، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب عن إلغاء بطولة الدوري وتعليق كافة منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر المقبل.

وأصدرت رابطة الدوري الفرنسي قراراً بتتويج نادي باريس سان جيرمان باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد التصويت بالأغلبية من جميع أعضاء الرابطة، مع منح اللقب لصالح نادي لوريان في الدرجة الأولى.

وكان باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل إيقاف النشاط بـ 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مارسيليا الوصيف قبل 10 جولات من نهاية البطولة.

وأصدر نادي أوليمبك ليون بيانًا رسميًا، احتج من خلاله على قرار الرابطة بتتويج باريس سان جيرمان بالبطولة بعد إلغائها.

وقال النادي، في بيان رسمي أمس الخميس: "يحتفظ النادي بحق الاستئناف ضد هذا القرار والمطالبة بتعويضات، خاصة فيما يتعلق بمسألة فقدان الفرص".

ويحتل ليون المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان.