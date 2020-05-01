الأهلي يتفوق على ريال مدريد وليفربول في استفتاء «ماركا» لأفضل شعار في العالم

تقدم شعار النادي الأهلي إلى المركز الثاني في استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل شعار من بين 50 شعاراً لأندية العالم.

وفي استتاء الصحيفة، حصل شعار النادي الأهلي على 121.9 ألف صوت حتى الآن لأفضل شعارات الأندية فى العالم، ليأتى فى المركز الثانى خلف شعار نادي الرجاء البيضاوي المغربي الذى يحتل المركز الأول بـ 155.8 ألف صوت حتى الآن.

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ونجح الأهلي في التفوق على شعار نادي فلومينيزي البرازيلي الذى جاء في المركز الثالث بـ 86.6 ألف صوت، وريال مدريد الذي يحتل المركز السادس، وليفربول الإنجليزي صاحب المركز الثامن.

وحصل شعار نادي الوداد المغربي على 3 ألاف و800 صوت، محتلاً المركز 36 عالمياً لأفضل شعارات الأندية.

وقررت الصحيفة الإسبانية فتح باب التصويت لقراءها لاختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم على هامش أنشطتها للحفاظ على تفاعل الجماهير وسط تجميد كل الأنشطة فى العالم.