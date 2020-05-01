أندية الدوري الإيطالي تصوت بالإجماع على استئناف الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
أجمعت أندية الدوري الإيطالي على رغبتها في استكمال الموسم، وذلك عقب الاجتماع الذي عُقد لرابطة الكالتشيو عبر الفيديو صباح اليوم الجمعة.
وأعلنت الرابطة أن الـ20 ناديا صوتوا بالإجماع على استئناف موسم الدوري الإيطالي 2019-2020، رغم التقارير الصحفية التي زعمت مؤخرا أن فريقي تورينو وبريشيا يريدا إلغاء الموسم.
وأشارت صحيفة فوتبول إيطاليا أن الاجتماع الذي عُقد اليوم كان هدفه الأول هو مناقشة قضية البث التليفزيوني، حيث هددت الرابطة باتخاذ إجراء قانوني ضد القنوات المالكة لحقوق بث الكالتشيو، لعدم سداد الدفعة الأخيرة من مستحقات الموسم.
ويأتي إجماع الأندية على استئناف الدوري مرة أخرى عقب تحذير وزير الرياضة الايطالي من إلغاء موسم الدوري، وذلك إذا لم يتم الاتفاق على بروتوكول السلامة مع الحكومة.
وتقترب أندية الدوري الإيطالي من العودة للتدريبات الجماعية بحلول يوم 18 مايو الجاري، وذلك وفقا لما أشارت له شبكة سكاي سبورت مسبقا.
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