تقرير| حقيقة صفقة القرن والرد على بيراميدز في "ميركاتو" الأهلي الوهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الاسماء لدعم صفوفه في فترة الانتقالات القادمة والتي لم تحدد بعد بسبب إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وكان أخر الاسماء التي ارتبطت بالأهلي الكونغولي الشاب جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي بحسب شبكة "ESPN" الأمريكية ولكن مصدر أهلاوي نفي لـ "الخليج 365" التفاوض من الأساس.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته :" نحن في الأهلي تعودنا أن يتم إقحام اسم النادي في أي صفقة ربما لشعبية الأهلي، ومع الوقت يتم ثبوت صحة كلامنا الخاص بعدم التفاوض مع هذا أو ذاك".

وسبق موليكا العديد من الأسماء وأهمها :

1- بغداد بونجاح

يرتبط اسم المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح في أخر عامين بالأهلي في ظل تألقه اللافت للنظر وحاجة العملاق القاهري في دعم مركز المهاجم ولكن في كل مرة الصفقة التي وصفت بـ "القرن" لا تتم.

وتمنى محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والمنتخب منذ عام، انتقال بونجاح للمارد الأحمر مع وجود تركي آل الشيخ في الرئاسة الشرفية رفع سقف الطموحات مع بعض التكهنات والتقارير التي تربط بين تشجيع المهاجم الجزائري للأهلي ورغبة الأخير في الظفر بمهاجم قوي لعقد الصفقة.

صحيفة "fennecfootball" الجزائرية أشارت الشهر الماضي إلى أن الأهلي قدم عرضاً ضخماً للتعاقد مع بونجاح ولكن نفى أمير توفيق مدير التعاقدات هذه الأنباء بعد أن قام بنفيها في نوفمبر الماضي قبل فترة الانتقالات الشتوية.

2- عمرو السومة

الصفقة الأخرى التي توصف بـ "صفقة القرن" والتي تسير على نفس طريق بغداد بونجاح، عمر السومة نجم فريق أهلي جدة اسم يرتبط في كل ميركاتو والصفقة لا تتم.

وارتبط اسم المهاجم السوري المتألق منذ فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 بالتزامن مع تولى تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للأهلي واعتبار اللاعب السوري لاعباً محلياً.

ونفى أمير توفيق لوكالة الأنباء الألمانية في يناير الماضي دخول الأهلي في مفاوضات مع السومة مشيداً بقدرات اللاعب وقيمته.

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3- أحمد الشناوي

مرة أخرى عاد اسم أحمد الشناوي حارس بيراميدز للانتقال إلي الأهلي بعد تعاقد ناديه مع أحمد فتحي واقترابه من شريف إكرامي .

وذكرت بعض التقارير بين أن الأهلي يسعى للرد على تعاقد بيراميدز مع نجمه أحمد فتحي ورحيل إكرامي وحصل على توقيع أحمد الشناوي وهو ما نفاه اللاعب لقناة "أون سبورت" والنادي الأحمر معاً.

فايلر كان قد أعلن لنفس القناة في حواره في نهاية مارس الماضي أنه لا يحتاج للتعاقد مع حارس جديد في وجود محمد الشناوي الحارس الأول وبديله على لطفي ومصطفي شوبير الحارس الثالث.

ورغم من تأكيدات فايلر إلا أن اسم الأهلي ارتبط ايضاً بالمهدي سليمان الحارس الثاني لبيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي وهو ما تم نفيه ووصفه بـ " كلام وكلاء" ليس له أساس من الصحة.

4- جاستون سيرينيو

ارتبط اسم الأوروجوياني جاستون سيرينيو نجم صنداونز بالأهلي وسط أنباء عن تعاقد الأحمر معه بناء على توصية من مديره الفني السويسري رينيه فايلر .

ونفي أمير توفيق التفاوض مع سيرينيو مشيراً إلي أن الأمر لم يتخط الاستفسار عن مهاجم جيد مثل الأوروجوياني بحكم عمله بمتابعة اللاعبين المميزين.

5- أحمد حجازي

منذ رحيل أحمد حجازي للإحتراف في وست برومتش ألبيون الإنجليزي واسمه يرتبط في كل فترة انتقالات بالأهلي والعودة مرة أخرى كان أخرها الشهر الماضي.

ووفقا لمصدر قريب من اللاعب فإنه تلقى مفاوضات جديدة من نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن رغبة حجازي تتمثل في العودة إلى النادي الأهلي إذا اتخذ قرارا بالعودة إلى مصر.

ولم يوقع حجازي للأهلي حيث إنه يستهدف مواصلة مسيرته في إنجلترا، بعد عودته إلى التشكيل الأساسي - قبل التوقف - ولا يفكر في العودة لمصر.