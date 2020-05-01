الرائد السعودي يسعي لضم نجم أهلي جدة

تسعى إدارة نادي الرائد السعودي للتعاقد مع سعيد المولد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي الرائد دخلت في مفاوضات مع سعيد المولد مدافع النادي الأهلي للتعاقد معه في الصيف المقبل.
وأشارت التقارير الصحفية بأن إدارة الرائدتسعى لاستغلال رغبة المولد في الرحيل عن صفوف الأهلي بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
كما أن إدارة نادى أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ قررت تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المولد وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة
سبق للمولد صاحب الـ٢٩ عامًا الانضمام إلى أكثر من نادٍ أبرزها اتحاد جدة، الرائد وأهلي جدة السعودى.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.
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