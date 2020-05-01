رسميًا: رابطة الكالتشيو تعلن موافقة جميع الأندية على استكمال الدوري

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن موافقة جميع أندية الكالتشيو على استكمال الموسم الحالي من الدوري بالإجماع، ذلك بعد التصويت ال٢٠ نادي بالدوري بالموافقة على استئنافه.

وأضافت في بيانها، انه تم الإجتماع اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفراس، و التصويت حول استكمال الدوري، ووافقت جميع الأندية العشرين بالدوري على استئنافه حال استقرار الأوضاع.



وتنتظر الحكومة الإيطالي أن يقدم اتحاد كرة القدم تصورًا كاملًا وبروتوكول صحي لضمان سلامة اللاعبين و المدربين، وضمانات.

ومن المتوقع أن تعود الأندية للتدريبات يوم 18 مايو المقبل كجزء من خطة الدولة لعودة الدوري.

وكان من ضمن الموضوعات التي تم مناقشاتها خلال الاجتماع هي حقوق البث التلفزيوني،

حيث هددت الرابطة مقاضاة شبكة سكاي و دزن، وآي إم جي، في حال عدم دفع العائد المادي المتفق عليه في الوقت المثبت بالعقود.



وطالبت الشبكات التلفزيونية ان تأجل دفعها او تسوية مبلغ 233 مليون يورو، المتبقي من حقوق البث، ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، توقف الأنشطة المروية والرياضية و عليه لم يعد هناك بث المباريات، لكن أكدت الرابطة رفضها واصرارها على أخذ العائد.