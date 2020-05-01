برشلونة يرفض انتقال خوان ميراندا إلى يوفنتوس

رفضت إدارة نادي برشلونة طلب نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات لاعب الفريق خوان ميراندا والمعار إلى صفوف شالكة الألماني حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير لها، اليوم الجمعة،

أن إدارة السيدة العجوز أرسلت خطابًا إلى نظيرته في برشلونة تستفسر عن إمكان الحصول على خدمات اللاعب إلا أن النادي الإسباني رفض.

وأشارت التقارير إلى أن ميراندا يقع ضمن حسابات المدير الفني كيكي سيتين للموسم الجديد، حيث ينوي الاعتماد عليه مع الفريق خلال الفترة المقبلة وأبلغ الإدارة باستعادته عقب انتهاء إعارته للفريق الألماني.

وقررت إدارة النادي استعادة اللاعب بسبب قلة مشاركته مع الفريق الألماني وبعدها سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبله.