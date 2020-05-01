غموض حول لحاق دينيس زكريا بمباريات مونشنجلادباخ بالموسم الحالي

مازال السويسري دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ بعاني من الاصابة أن يكون متواجدا مع فريقه في حال استئناف منافسات الدوري الألماني "بوندزليجا" حيث أكدت تقارير أنه قد لإنهاء الموسم بسبب الإصابة.

وكان اللاعب قد أصيب في الركبة أمام بوروسيا دورتموند 7 مارس الماضي.

ووفقا لمعلومات من مجلة "شبورت بيلد" فإن الإصابة التي تعرض لها اللاعب السويسري الدولي كانت أخطر مما كان متوقعا، واضطر زكريا

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لتقليل الجهد مرة أخرى.

وتبين وجود انشقاق صغير في العظم المتحرك في رأس الركبة وهو ما قد يؤدي إلى ضرر دائم في حال الضغط عليه.

من المتوقع أن يخضع زكريا لإجراء جراحي محدود ثم يتوقف لمدة تتراوح مابين أربعة إلى ستة أسابيع.