نشر محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك يغازل خلالها جمهور القلعة الحمراء. فيسبوك يغازل خلالها جمهور القلعة الحمراء. كتب كهربا: "أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وكنت ضيفًا خفيفًا عليكم، يا أحلي جمهور في الدنيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من كهربا بعد حلقة رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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