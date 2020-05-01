أسطورة مانشستر يونايتد يقدم مقترحًا لاستكمال البريميرليج

قال جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أنه يقترح استكمال مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية لهذا الموسم في دولة أخرى، لا تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتوفير سبل الأمان في بيئة أكثر أمنًا .

أضاف نيفيل في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس:" ان كانت رابطة الدوري الإنجليزي جادة حقًا حول استكمال المتبقي

من مسابقة الدوري في بيئة أكثر آمنًا عليها ان يقوم بالمباريات في دولة فيها انتشار فيروس كورونا بشكل أقل".

وأشار نيفيل أنه لا يعتقد أن دولته أكثر أمنًا وسط وفيًات تخطت الـ23 آلف حالة وفاة".

وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق:" عليهم ان

ينتقلوا لمكانين أو 3 مناطق تبعد عن إنجلترا لا تعاني من فيروس كورونا".

وأضاف:" عليهم أن ينقلوا الدوري لدولة آخرى مع لاعبين وشركات بث تلفزيوني، وإعلام، ويخضوا لحجر صحي لمدة أسبوع في دولة تكون فيروس كورونا أقل انتشارًا واثبت أنه أكثرا أمنًا، هناك أماكن في أوروبا لم تصاب بفيروس كورونا بالوقت الحالي، نستطيع أن ننهي الدوري بها، لو كانوا جادين في البحث عن الأماكن الأمنة ".