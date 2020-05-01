اليوم.. اندية الدوري الإنجليزي تجتمع لبحث عودة النشاط الكروي

تجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة لبحث خطط استئناف الموسم في اجتماع عبر الفيديو. وسوف تكون الجوانب العملية لكيفية بدء التدريبات أول عقبة يجب تجاوزها في برنامج استئناف النشاط. النشاط. وتأمل الاندية أن تمنح الحكومة البريطانية الضوء الأخضر للعودة للتدريبات لكن في وجود ارشادات طبية صارمة. وسوف تراجع الحكومة إجراءات العزل العام بسبب فيروس فيروس كورونا في السابع من مايو وستفتح إعادة اللاعبين لملاعب التدريبات الطريق أمام استئناف الموسم في بداية يونيو مع إقامة المباريات بدون جماهير كما هو متوقع ومن المحتمل أيضا على ملاعب محايدة. ولم تقم أي مباراة منذ التاسع من مارس.

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