رفض النجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، فكرة استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أكد أجويرو في تصريحات صحفية أن اللاعبين يخشون مخاطر العودة لكرة القدم خلال أزمة فيروس لكرة القدم خلال أزمة فيروس كورونا ، بينما تواصل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز العمل على "مشروع إعادة التشغيل". وقال أجويرو: "اللاعبون خائفون لأن لديهم عائلات وسنكون متوترين وحذرين بشكل بالغ. ومن المقرر أن تجتمع أندية المسابقة اليوم الجمعة لمناقشة كيفية استئناف الموسم المتوقف حاليًا منذ منتصف مارس الماضي مع استهداف الثامن من يونيو المقبل كموعد لبدء عودة المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجويرو يرفض عودة الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.