أوزيل يكشف سبب رفضه لتخفيض راتبه مع أرسنال

كشف تقرير صحفي تركي، عن سبب رفض الألماني، مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال لتخفيض راتبه مع الفريق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في وسائل الإعلام لكونه أعلى أجر مع الجانرز براتب يصل لـ350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

أشار موقع "فوتوماك" التركي، أن أحدى المقربين لـأوزيل، أوضح أن سبب رفضه للأمر لأنه كان سيتقاضى نفس الراتب مع نادي فنربخشة التركي، للإنضمام إليهم في الانتقالات الصيفية، وأنه ليس من المقبول أن يتقاضى راتب أقل في

شمال لندن".

وطالبت إدارة نادي أرسنال اللاعبين بتخفيض أجورهم، وسط الأزمة المالية، والاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب توقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد.

وكان أرسنال أقترح تفخيض رواتب اللاعبين بنسبة 12.5%، وهو ما وافقوا عليه، لكن رفض أوزيل، ونجمين آخرين ذلك الطلب، متسمكين براتبهم كاملًا.