قرر اتحاد الكرة الجزائري خلال اجتماعه خطة لإستئناف بعض بطولات موسم 2019 - 2020، مقابل إنهاء بطولات أخرى تخص دوريات الرديف والسيدات والفئات العمرية والصالات.
وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي اليومالجمعة، أن رئيس رابطة دوري المحترفين عبد الكريم مدوار، قدم خلال الاجتماع خطة طريق تشير إلى استئناف دوري المحترفين بعد نهاية الحجر الصحي من خلال تمكين الأندية من فترة تحضير تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع، ثم استكمال ما تبقى من مباريات على مدار 8 أسابيع..
والمح الاتحاد الجزائري إلى أن قرار استئناف الدوري في حضور الجمهور أو بدونه سيكون مرتبطا بقرار السلطات العمومية والإجراءات المرتبطة بإنهاء الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الجزائري يعلن خطة لإستئناف النشاط الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.