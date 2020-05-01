الاتحاد الجزائري يعلن خطة لإستئناف النشاط الكروي

قرر اتحاد الكرة الجزائري خلال اجتماعه خطة لإستئناف بعض بطولات موسم 2019 - 2020، مقابل إنهاء بطولات أخرى تخص دوريات الرديف والسيدات والفئات العمرية والصالات.

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم

الجمعة، أن رئيس رابطة دوري المحترفين عبد الكريم مدوار، قدم خلال الاجتماع خطة طريق تشير إلى استئناف دوري المحترفين بعد نهاية الحجر الصحي من خلال تمكين الأندية من فترة تحضير تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع، ثم استكمال ما تبقى من مباريات على مدار 8 أسابيع..

والمح الاتحاد الجزائري إلى أن قرار استئناف الدوري في حضور الجمهور أو بدونه سيكون مرتبطا بقرار السلطات العمومية والإجراءات المرتبطة بإنهاء الحجر الصحي.