رياضة | 5 لاعبين مرشحين للانضمام إلى الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مرشحين للانضمام إلى الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإنطلاق بمجرد دخول شهر يونيو ومع انتظار انتهاء أزمة فيروس كورونا في العالم.

وينتظر الجميع ليرى كيف سيكون سوق انتقالات نادي الزمالك الصيفي خاصة وأن هناك العديد من التقارير التي ربطتت العديد من أسماء اللاعبين بالقلعة البيضاء.

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وحتى الآن يوجد 5 لاعبين هم الأقرب بشدة من الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف الزمالك التعاقد مع كل من عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ثلاثي بيراميدز بالاضافه إلى وليد الكرتي نجم الوداد المغربي ومحمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.