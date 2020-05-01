رياضة | ريال مدريد وبرشلونة ينضمان لسباق ضم جادون سانشو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة ينضمان لسباق ضم جادون سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إن برشلونة وريال مدريد مهتمان بالتعاقد لضم مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في حالة ممتازة مرة أخرى مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم ، حيث سجل 17 مرة وساهم بـ 19 تمريرة في 35 مباراة في جميع المسابقات.

يعتقد أن مانشستر يونايتد سيقود السباق من أجل سانشو، الذي من المتوقع أن يغادر فريق لوسيان فافر هذا الصيف على الرغم من عدم اليقين الحالي في عالم كرة القدم.

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وفقًا لـ Bild الألمانية، على الرغم من ذلك ، من المرجح أن يواجه الشياطين الحمر منافسة من كل من برشلونة ومدريد على ضم سانشو.

ويزعم التقرير أن أكبر ناديين في إسبانيا انضما إلى السباق مع الشاب سانشو ، الذي يعتقد أن قيمته تزيد عن 100 مليون جنيه استرليني من قبل ناديه الألماني.

سجل سانشو 31 هدف وصنع 42 تمريرة حاسمة في 90 مباراة لدورتموند منذ انضمامه الى بوروسيا دورتموند قبل موسم 2017-18.