رياضة | حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تشير إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الإسماعيلي لضمه في الصيف القادم.

وذكرت الأنباء المنتشرة أن الزمالك دخل في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المتداولة حول دخول النادي في أي مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف خلال الفترة الماضية.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن فخر الدين بن يوسف ليس ضمن حسابات النادي نهائيا في الموسم القادم.