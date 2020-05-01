رياضة | فابريجاس: نيمار يمتلك كل شيء ليكون الأفضل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر فابريجاس: نيمار يمتلك كل شيء ليكون الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لاعب وسط فريق موناكو وبرشلونة السابق، سيسك فابريجاس، أن البرازيلي نيمار المهاجم الحالي لباريس سان جيرمان (لاعب يصنع الفارق عندما يرغب في ذلك) وقال إن برشلونة من الممكن أن يفكر في إعادته لصفوفه لأنه -وفقا له- (يمتلك ملامح من مستوى رونالدينيو).

وقال لاعب الوسط الإسباني: (نيمار خارج السلسلة، فهو يمتلك مستوى مشابه لرونالدينيو. فهو لاعب كبير ويمكنه صنع الفارق إذا أراد ذلك. لم أواجهه منذ فترة ولكنه منذ وقت قريب أنهى علينا في مبارتين خلال مواجهة باريس سان جيرمان. بالنسبة لميسي وسواريز وبقية المجموعة فهم يرغبون في وجوده بالفريق لأنه في أي لحظة يمكنه أن يعطيك تمريرة تحرز من خلالها هدفا أو يقوم بمراوغة، وهو شيء صعب في كرة القدم).

وأضاف فابريجاس خلال بث مباشر على حسابه بـ(إنستجرام): (يمتلك كل شيء ليكون الأفضل. خارج الملعب هو شخصية رائعة ومثل الطفل الصغير ودائما ما يكون سعيدا ويستمتع بالحياة. هو يقضي وقتا رائعا وهو شخصية دائما تضيف لك).

على جانب آخر، وبعد قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بإنهاء الموسم وإعلان باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة، أكد فابريجاس أن سلامة وصحة الجميع تأتي قبل كرة القدم.