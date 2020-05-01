رياضة | الزمالك يصدم باسم مرسي بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصدم باسم مرسي بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاحئ بشأن باسم مرسي لاعب الفريق المعار لصفوف نادي الإنتاج الحربي وبشأن مستقبله مع الفريق. واستقر مسئولو القلعة البيضاء على عدم عودة باسم مرسي للفريق مرة أخرى وبيع عقده بشكل نهائي. Advertisements وجاء قرار نادي الزمالك بعدم عودة باسم مرسي للفريق مرة أخرى بسبب تراجع مستواه بشكل كبير جدا وأصبح غير مناسب للفريق. وتنتهي إعارة باسم مرسي بشكل ر سمي مع نادي الانتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري ولم يحسم النادي الآن موقفه من شراء عقده بشكل نهائي.

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