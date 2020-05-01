سيسك فابريجاس يكشف حالة جدته بعد إصابتها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، عن حالة جدته التي تبلغ من العمر 95 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

فابريجاس أعلن تعافي جدته ونشر عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لها وأرفقها بالقول: “جدتي تغلبت على فيروس كورونا، جدتي العظيمة هي بطلة خارقة، لكن لم يكن هذا ممكنا دون مساعدة الأطباء والكادر الطبي الذين يفارقون الحياة في كل لحظة، حتى يتسنى لنا جميعا أن نكون أفضل”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في إيقاف بطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا، كما تسبب في إلغاء الدوريين الفرنسي والهولندي.

فابريجاس كان قد أدى هو وزوجته اللبنانية دانييلا سمعان، رقصة خلال تواجدهما في فترة العزل الصحي الذاتي، بعد توقف النشاط الرياضي في فرنسا، حيث نشرا مقطع الفيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية للنجمة الكولمبية الشهيرة شاكيرا، خلال خضوعهما لفترة العزل المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.