من على كرسي الرعب.. محمود كهربا يتحدث لأول مرة عن مشاجرته مع طارق حامد في مباراة السوبر الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حل النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب وسط مهاجم فريق النادي الأهلي المصري، ضيفا على برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر”.

محمود عبد المنعم “كهربا” أبدى سعادته بعودته للأهلي قائلا: “أنا أهلاوي وسعيد بالعوة لبيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق.. عدت للالتزام بمجرد انضمامي للأهلي، بيتقالي العب بلعب ولما بيتقالي اقعد على الدكة بقعد”.

”كهربا” أضاف، “لا أجد مشكلة في جلوسي على دكة البدلاء، كنت أرغب في العودة للأهلي بأي شكل وكان حلمي منذ فترة طويلة خاصة وأنه النادي الذي تربيت فيه منذ صغري.

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رامز قال للاعب: “أنا استضفتك وإنت زملكاوي واستضفتك وإنت أهلاوي.. فأجاب كهربا: وأنا أهلاوي أحسن.. ومن ساعة ما رحت النادي الأهلي ملتزم بالتمارين”.

اللاعب كشف عن تفاصيل مشادته مع طارق حامد في مباراة السوبر المحلي “كهربا”، مشيرا إلى أن لاعب الزمالك هو من سبه أولاً في المباراة بعد نزوله، وأنه لم يقم بسبه، معلقاً: “طارق حامد تدخل علي بشكل عنيف فقلت له بالراحة، فقام بسبي”.

طارق حامد كان قد تشاجر مع “كهربا” في مباراة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الإمارات، والتي فاز الزمالك بلقبها بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي، كانت قد نشرت صورة محمود عبدالمنعم كهربا، تزامنًا مع ظهوره بالبرنامج