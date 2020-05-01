الامارات | أمير مرتضى رفض الظهور في برنامج رامز جلال.. ويكشف عن رد فعله لو شارك بالبرنامج

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى رفض الظهور في برنامج رامز جلال.. ويكشف عن رد فعله لو شارك بالبرنامج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المشرف العام على الكرة في الزمالك، أمير مرتضى منصور عن تلقيه دعوة للمشاركة في برنامج رامز مجنون رسمي، مشيراً إلى رفضه الدعوة.



وأوضح لقناة "أون تايم سبورت" أنه "تم التواصل معي من جانب المسؤولين عن البرنامج، بهدف المشاركة في برنامج مقالب لكنني رفضت"، مضيفاً: "في حال مشاركتي وشاهدت رامز كنت (هبوظ) الحلقة، وأحصل على الأموال وأطلعها لله". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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