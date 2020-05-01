شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب «معروف» من الزمالك والمقاولون يترقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل مسؤولو نادي إنبي في مفاوضات جادة مع نظيره الزمالك، للحصول على خدمات معروف يوسف، لاعب الزمالك والمعار إلى المقاولون العرب، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة حلمي طولان لدعم فريقه باللاعب الأفريقي لتدعيم خط الوسط، وبعض المراكز التي يحتاج الفريق فيها لدعم.

وتأتي صعوبة مفاوضات إنبي مع معروف يوسف، في ظل تمسك عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، باستمرار اللاعب، إلا أن المقابل المادي الكبير قد يحدد وجهة اللاعب المقبلة.