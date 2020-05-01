شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب «معروف» من الزمالك والمقاولون يترقب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل مسؤولو نادي إنبي في مفاوضات جادة مع نظيره الزمالك، للحصول على خدمات معروف يوسف، لاعب الزمالك والمعار إلى المقاولون العرب، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة حلمي طولان لدعم فريقه باللاعب الأفريقي لتدعيم خط الوسط، وبعض المراكز التي يحتاج الفريق فيها لدعم.
وتأتي صعوبة مفاوضات إنبي مع معروف يوسف، في ظل تمسك عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، باستمرار اللاعب، إلا أن المقابل المادي الكبير قد يحدد وجهة اللاعب المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
5,537
-
تعافي
1,381
-
وفيات
392
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يطلب «معروف» من الزمالك والمقاولون يترقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.