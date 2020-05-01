- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لايبزيج يبدأ خطة العودة للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
يخطط فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم بالفعل لبدء التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل.
ويخضع لاعبو الفريق لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا يومي الجمعة والإثنين، في مختبر ببرلين.
وقال المدير العام بالنادي أوليفر مينتسلاف اليوم الجمعة: "الخطة هي العودة للتدريبات يوم الثلاثاء، طالما جاءت نتائج كل الاختبارات سلبية"، ويتدرب لايبزغ حالياً دون أي اتصال جسدي.
وشدد مينتسلاف أيضاً على أهمية استئناف الدوري الألماني "بوندسليغا".
وقال: "نحن بحاجة لأموال البث التليفزيوني ولهذا نريد لعب كرة القدم مجدداً".
وسيحين موعد البداية يوم 16 مايو وتم تلقي إشارات إيجابية من السياسيين.
ولا يرى مينتسلاف أي مشكلة في وجود أقل من أسبوعين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الموسم.
وقال: "نحن لسنا في موقف نتمنى فيه السيناريوهات، أسبوع سيكون كافياً، سنكون جاهزين في 9 مايو ".
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج يبدأ خطة العودة للتدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.