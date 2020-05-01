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شكرا لقرائتكم بادجى ينشر صورته بـ"جلابية وطاقية" ويعلق "جمعة سعيدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها لاعب القلعة الحمراء مرتدياً "جلابية وطاقية"، وعلق عليها "جمعة سعيدة".
ويحرص أليو بادجي على خوض التدريبات المنزلية في ظل فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على لياقته استعداداً لاستئناف النشاط في أي وقت.
أليو بداجى
تحدث السنغالي أليو بادجي مهاجم النادى الأهلى عن مستقبله مع المارد الأحمر، بعدما خرجت بعض التقارير حول إمكانية رحيله عن الأهلى فى فترة الانتقالات المقبلة.
وقال بادجي، فى تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية نقلا عن موقع "فوت سنغال"، "رحيلي عن الأهلي؟ لا أعلم شيئًا عن الموضوع، أتدرب بشكل طبيعى ويربطني عقد بالنادي وكل شيء يسير على ما يرام فى الوقت الحالي، هدفى هو اللعب فى نادٍ أوروبي كبير، لكننى مازلت لاعبًا في الأهلي أريد صناعة التاريخ فى هذا النادي، وجعل جماهيره فخورة بي هذا كل ما في رأسي، وسنرى كيف ستتطور الأمور".
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