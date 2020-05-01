شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. طارق مصطفى : أعشق المكرونة بالبشاميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال طارق مصطفى لاعب نادى الزمالك السابق إن "المكرونة البشاميل" أكلته المفضلة خلال شهر رمضان، مضيفا أن المكرونات بكل أنواعها هى من أهم الأكلات التى يفضلها على السفرة سواء فى الشهر الكريم أو فى معظم الأيام العادية.
ويعد طارق مصطفى واحدا من نجوم نادى الزمالك وأحد نجوم المنتخب المصرى فى التسعينات والفائز بـ كأس الأمم الأفريقية 1998، والتى شهدت تسجيله لهدف رائع بنهائى البطولة وانتزع مكانه بين المدربين الشباب المميزين فى الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة، ويعتبر المدرب الراحل محمود الجوهرى هو الأب الروحى له وصاحب الفضل عليه فى شهرته وانضمامه أيضًا للمنتخب المصرى.
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