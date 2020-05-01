وزارة الرياضة توفر 1500 فرصة عمل بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص

جدة - عمرو شويل قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للشباب خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 إبريل الماضي، وذلك وفقاً لاحتياجات تلك الشركات من العمالة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 40 عاماً خلال الفترة الراهنة في ظل تكاتف الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بلغت فرص العمل التى تم توفيرها فى نحو أكثر من 40 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة فى مختلف القطاعات 1500 فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات أو بدون مؤهل، حيث بلغت نسبة فرص العمل بمؤهلات متوسط أو بدون مؤهلات 70%، وفرص العمل الخاصة بالمؤهلات العليا 30%.

وتنوعت الفئات المستهدفة من فرص العمل حيث هناك وظائف تطلبت العمل من خلال المنزل ووظائف محددة المدة، ووظائف أخري للعمل أون لاين، وتم توفير فرص العمل فى جميع المحافظات من أبرزها محافظات "القاهرة ، الجيرة، القليوبية، طنطا، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، الزقازيق، بنى سويف، الإسكندرية، السويس، الأقصر، أسوان، المنصورة، سوهاج ، المنوفية"، والعاشر من رمضان.

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وتعددت فرص العمل المطلوبة بشركات القطاع الخاص ما بين مندوبي مبيعات ومدخلى ومحللى بيانات، وخدمة عملاء، ومشتريات وإنتاج، ومحاسبين وسائقين ومدربين، ومهندسين، وغيرها من الوظائف بشركات القطاع الخاص التى تطلبتها خلال الفترة الراهنة.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب فى مختلف المجالات، والعمل على تدريبيهم، والبحث مع شركات القطاع الخاص عن فرص العمل المتاحة لديها، وإقامة ملتقيات توظيف بمشاركة تلك الشركات للعمل على تشبيك فرص العمل المتاحة بالشباب فى جميع المحافظات.