شكرا لقرائتكم إيفونا يغازل جماهير الأهلى بصورته مع القميص الأحمر و"لا تفقد الأمل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي السابق و ناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى، جماهير القلعة الحمراء، بصورة من وقت سابق خلال مشاركته مع الأهلي في إحدى المباريات، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلق إيفونا على الصورة قائلاً: لا تفقد الأمل أبداً، عندما تختفي الشمس تظهر النجوم.

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

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إيفونا

وفى وقت سابق، أكد الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وأوضح ماليك إيفونا خلال تصريحات تليفزيوينة قائلا، "أنا مكنتش عاوز أحترف فى الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصينى كان كبيرا، وكان من الصعب رفضه، وكان نفسى أكمل فى الأهلى وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله على كل شيء وسأزور مصر قريبًا وبالأخص النادى الأهلى وأتمنى رؤيتكم قريبًا".

وأشار مهاجم الأهلى السابق إلى أنه قضى أحلى أيام فى كرة القدم كانت فى الأهلى وجمهور الأهلى اللى كان بيتعامل معى كملك.