شكرا لقرائتكم ليون ينوي اتخاذ "إجراءات عديدة" ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس أن فريقه الذي حرم من المشاركة في المسابقتين القاريتين الموسم المقبل بحسب الترتيب النهائي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إثر إعلانها التوقف النهائي للموسم، يعتزم اتخاذ "إجراءات عديدة" للاحتجاج على "خسارة الفرصة" والمطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.

وقال أولاس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس وصحيفة "لو بروغريه" الإقليمية "من الصعب دائما إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة، إنها خسارة فرصة مهمة جدا (...) سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو"، مضيفا أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية "لتعليق القرار بصفة مستعجلة".