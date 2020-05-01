شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر "بيشيل حديد" استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلى المعار لسموحة، على أداء بعض التدريبات البدنية القوية للحفاظ على لياقته خلال فترة توقف النشاط الكروى، وظهر ناصر ماهر عبر ستورى إنستجرام "بيشيل حديد" استعداداً لعودة الدورى.

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى العروض التى وصلت للنادى مؤخراً لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعدما أوصى المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعدم حاجة الفريق لعودة ناصر ماهر.

وطلب فرج عامر، رئيس نادى سموحة، شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلى أو تجديد الإعارة لمدة موسم آخر، واستطلعت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رأى رينيه فايلر وأعلن الأخير أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب فى الموسم المقبل.

وتقوم اللجنة بالتنسيق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى لمناقشة مستقبل ناصر ماهر ودراسة العروض التى تلقاها الفترة الماضية سواء من سموحة أو غيره لاختيار أنسب العروض للنادى واللاعب.

على صعيد متصل، يحاول مسئولو الأهلى استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلى فى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى ينى الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.

وينتظر مسئولو الأهلى تقرير السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الأهلى المُعارين ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.