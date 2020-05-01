شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يتصدر قائمة أغلى ظهير أيمن فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محمد هاني، ظهير أيمن النادى الأهلي، قائمة أغلى 8 لاعبين فى مركزه بالدورى المصرى، وبات هانى الورقة الأساسية الوحيدة التى يمتلكها الأهلى فى هذا المركز بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد بعد رفضه تجديد تعاقده والتوقيع مع بيراميدز.

ورغم صغر سنه البالغ 24 عاماً استطاع ناشئ الأهلى أن يثبت أقدامه فى هذا المركز رغم المنافسة الشرسة مع الجوكر على تمثيل الفريق الأحمر بشكل أساسي، وجاءت قائمة اللاعبين الأغلى سعراً فى مركز الظهير الأيمن بالدورى المصرى كالتالي:

محمد هاني

بلغت القيمة التسويقية لمحمد هانى حوالى 650 ألف يورو، ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، وشارك هانى مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى صنع هدفين ولم يسجل.

عمر جابر

جاء عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز في المركز الثاني بقيمة مادية بلغت 475 ألف يورو، ما يعادل 8 ملايين و200 ألف جنيه، وشارك جابر مع بيراميدز في 27 مباراة بالموسم الجاري سجل هدفاً واحداً.

أحمد فتحي

احتل أحمد فتحي المركز الثالث وبلغت القيمة التسويقية للجوكر حوالي 325 ألف يورو، ما يعادل 5 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، وشارك صاحب الـ 35 عاماً خلال الموسم الجاري فى 17 مباراة مع الأهلي استطاع أن يصنع هدفين ولم يسجل.

حازم إمام

في المركز الرابع جاء حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك بعدما وصلت قيمته التسويقية إلى 300 ألف يورو، ما يعادل 5 ملايين و100 ألف جنيه مصرى، وبصفة عامة شارك حازم إمام في 18 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري صنع هدفاً ولم يسجل.

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رجب بكار

تساوى رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز مع حازم إمام لاعب الزمالك فى القيمة التسويقية والتي بلغت 300 ألف يورو، ما يعادل 5 ملايين و100 ألف جنيه مصرى، ليحتل المركز الخامس، وبصفة عامة شارك بكار مع بيراميدز في 21 مباراة صنع هدفين ولم يسجل.

كريم العراقي

احتل كريم العراقي ظهير أيمن المصري المركز السادس بقيمة تسويقية قدرت بحوالي 250 ألف يورو، ما يعادل 4 ملايين و300 ألف جنيه مصرى، وكان العراقي قد دخل في حسابات الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي في الموسم الجديد، وتساوى أسامة إبراهيم لاعب النادي الاسماعيلي مع العراقي في نفس القيمة التسويقية.

باسم علي

جاء باسم علي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي في المرتبة الأخيرة بقيمة تسويقية بلغت 200 ألف يورو، ما يعادل 3 ملايين ونصف المليون جنيه مصرى، وكان علي قد عاد إلى حسابات الأهلي أيضاً بعد رحيل أحمد فتحي.