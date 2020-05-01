شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يستعيد ذكريات التتويج بالدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد زيدان، نجم الفراعنة السابق، ذكريات تتويجه ببطولة الدورى الألمانى مع بوروسيا دورتموند فى موسم 2010/2011، بمجموعة من الصور مع درع البطولة.

وعلق زيدان على الصور التى نشرها مع زملائه بالفريق فى تلك الفترة، عبر حسابه الشخصى على انستجرام قائلاً، "9 سنوات مرت.. الأبطال.. أفتقد هذه الأيام".

وبدأ "زيزو"، كما تلقبه الجماهير، مشواره الكروى مع النادى المصرى البورسعيدى موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورغ وبروسيا دورتموند.

وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر فى 2008 و2010.

Advertisements

وكان محمد زيدان قد تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى والسابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير والتطوير من الأداء خلال التدريبات والمباريات".

وأشار محمد زيدان إلى أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة فى مصر، قادرة على الاحتراف منذ الصغر ولعب مباريات كبيرة ضد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم، مؤكداً أن مصر تمتلك مواهب كبيرة لكنها تحتاج لرعاية وتوجيه.

وكان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق قد أكد أن أقرب أصدقائه من الوسط الرياضى عماد متعب ، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.