شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول لإنقاذ الدورى من شبح الإلغاء فى موسم "كورونا".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال موسم الدورى المصرى فى الوقت الحالى يواجه المصير الغامض بشأن استئناف المسابقة أو إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد الآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص فى مختلف بلاد العالم.

وسلط موقع "سوبركورة" الضوء على 3 مقترحات لإنقاذ موسم الدورى المصرى من الإلغاء، على رأسها خوض المباريات فى ملاعب نائية بعيدة عن التجمعات السكنية، مثل "برج العرب والسويس والمكس" دون حضور الجماهير منعا للاختلاط بقدر الإمكان وتحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وطالب مسئولو النادى الأهلى اتحاد الكرة بعدم التسرّع فى اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجارى على خلفية "جائحة" كورونا.

وأضاف مسئولو القلعة الحمراء أن التسرّع فى قرار إلغاء عودة الدورى سيكون له عواقب صعبة جداً ووخيمة على جميع الأندية التى دفعت أكثر من 70 % من قيمة عقود لاعبيها ومدربيها بما يعنى أن إلغاء الموسم الجارى سيؤثر سلباً على ميزانية جميع الأندية تقريباً لاسيما فى ظل عدم حصول معظم الأندية على حقوقها كاملة من البث الفضائى ولا عقود الرعاية وقد لا تحصل عليها جراء الأزمة المالية الحالية الناتجة عن "كورونا" .

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وأكد مسئولو الأهلى على ضرورة دراسة الأمر من كافة الجوانب قبل إتخاذ قرار بإلغاء الموسم الحالى وأن يتم إبلاغ الجهات المسئولة والتى سيكون لها الرأى الأهم والحاسم فى مسألة إلغاء الدورى بكافة الخسائر، وذهب مسئولو القلعة الحمراء إلى أن عودة الدورى واردة ومن الممكن أن تتم فى ظل الأنباء السارة القادمة من أوربا بشأن تفكير أكثر من دورى أوربى إستئناف النشاط منها الدورى الأنجليزى والألمانى والأيطالى والاسبانى والسويسرى وغيرهم رغم أن خسائر هذا الدول من "كورونا" أقوى وأكبر بكثير من خسائر مصر .

فى حين كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى من استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا وإرساله الى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كاف حدد يوم 5 مايو موعد نهائى للرد على مصير البطولات المحلية وبالتالى سيرسل اتحاد الكرة الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة فى نفس اليوم، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات وهو الأقرب للتطبيق بنسبة كبيرة لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين.