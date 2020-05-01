شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. محمد حازم رفضه الأهلى لضآلة الجسم فأصبح نجم الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

محمد حازم نجم النادى الإسماعيلى الراحل يعد أحد هذه المواهب الكروية التى لا تنسى، ولد محمد حازم محمد سعيد فى محافظة الجيزة فى 7 يونيو سنة 1960، وتخرج فى كلية الآداب جامعة عين شمس قسم علم اجتماع بالسنة النهائية، انضم محمد حازم للإسماعيلى فى فريق تحت 11سنه عام 1972 فى سنوات الهجرة، حيث كان النادى يخوض تدريباته فى مركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

بدأ محمد حازم حياته الكروية وهو فى سن الـ11 عاما، حيث توجه برفق أصدقائه بالمدرسة إلى اختبارات النادى الأهلى، لكن فشل فى الانضمام بسبب رأى المدربين أنه ضعيف الجسم وقاموا باستبعاده من الاختبارات الأولية، لكنه لم ييأس حيث اتجه إلى مركز شباب الجزيرة الذى كان يتدرب عليه الإسماعيلى فى ذات التوقيت بسبب ظروف التهجير، وفى ذات التوقيت الإسماعيلى كان أكثر الفرق لعباً لأنه يشارك بصفة مستمرة فى البطولات الأفريقية بالإضافة إلى مساعدة المجهود الحربى بخوض لقاءات عديدة على مستوى الوطن العربى.

وضمه محمد عثمان إلى إشبال النادى الإسماعيلى بعد اجتيازه الاختبارات ليكون على رأس 7 لاعبين تم اختيارهم فى نفس اليوم وهم عماد سليمان وأشرف صابر وهانى فؤاد وجمال عبدالخالق وأشرف عبدالقادر وخميس درويش، وبدأ حازم نجوميته تلمع خاصة بعد أن كان يشاهد جيل على أبوجريشة ويحاول التعلم من قدراتهم الفنية والبدنية.



محمد حازم مع الاسماعيلي

حصل محمد حازم على لقب هداف الدورى العام فى موسمين متتاليين أعوام 84 و85 برصيد 11 هدفا فى كل موسم، وتوفى يوم 11 نوفمبر عام 86 إثر حادث أليم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

كانت أول مباراة رسمية يلعبها محمد حازم مع الإسماعيلى فى مسابقة الدورى العام ضد السويس عام 1977 على ملعب الأخير وبعدها بأسبوع نجح فى تسجيل أولى أهدافه فى مرمى الترسانة.

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وكانت آخر مباراة لعبها هى مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة قبل ساعات قليلة من الحادث الأليم، بينما آخر هدف أحرزه كان فى مرمى إكرامى حارس الأهلى فى لقاء الإياب ضمن منافسات نصف نهائى بطولة أندية أفريقيا لأبطال الكؤوس.

ومع الفراعنة انضم محمد حازم وعمره 20 عاما فقط لصفوف المنتخب الوطنى عام 1980، وذلك بناء على طلب الألمانى هيدرجوت، حيث شارك مع المنتخب فى العديد من البطولات، وفى مقدمتها بطولتى كأس الأمم الأفريقية عامى 84 و86.



محمد حازم في سن صغير

توج الراحل محمد حازم مع المنتخب بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 التى استضافتها مصر، تحت قيادة المدير الفنى الانجليزى مايكل سميت ومساعده الراحل شحته.

أقام الإسماعيلى يوم 23 نوفمبر عام 1986 مباراة لتأبين الراحل بين فريقه ضد الأهلى بحضور ناديى الزمالك والمصرى رافعين صورة اللاعب وشهد اللقاء بكاء شديدا من جميع الحاضرين على رحيل نجم مصر فى الثمانييات، كما حرص الدكتور عبدالأحد جمال رئبس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على الحضور بجوار شقيقه الأكبر الذى تسلم كأساً من مشجعى النادى الإسماعيلى وعلق الدولى محمود عثمان عقب نهاية اللقاء قائلاً إن هذه المباراة الأفضل فى حياته تحكيمياً.