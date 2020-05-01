شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ضمن حسابات "أبوريدة" لضمه لقائمته فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حسابات هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، لضمه لقائمته فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وتواصل أبوريدة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء حول رغبته فى ضم أمير مرتضى لقائمته بالانتخابات المقبلة التى يدرس المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء الترشح فيها.

وينتظر أمير مرتضى الفترة المقبلة لحسم قراره النهائى بشأن الترشح من عدمه لانتخابات الجبلاية، بعدما أبدى رئيس اتحاد الكرة السابق رغبة فى ضمه لقائمته فى الانتخابات المقبلة التى أكد انه سيترشح خلالها بقائمة متنوعة ما بين الخبرات والكوادر الشابة.

وأكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقي، فى وقت سابق، أنه فخور بما قدمه خلال فترة توليه قيادة الجبلاية، وأضاف أن اتحاد الكرة لا ينبغى أن يتم تقييمه بناءً على مباراة كرة قدم، خاصة أن المجلس قدم الكثير للكرة المصرية فى فترات سابقة، مثل الصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، والتأهل لنهائى أمم أفريقيا بعد فترات من الغياب، وكل ذلك ليس قبيل الصدفة بل هو جراء خلية عمل طويلة وشاقة.

ونفى أبوريدة الحديث حول تدخله فى عمل اللجنة الخماسية الحالية، مؤكدا أنهم يعملون دون أى ضغوط خارجية من أحد، وأنه لا يتدخل من قريب أو بعيد فى أى قرار تتخذه اللجنة.

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وعن تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى، قال أبو ريدة، "الجميع يعمل فى ظروف غير طبيعية، والجمعية العمومية ليست مالكة كل مقاليد الرياضة فى مصر، فهناك العديد من الأندية الخارجة عن إطار الجمعية العمومية لا ينبغى تجاهلها وسواء تقلص العدد أو زاد "مش فارق معايا".

وكشف هانى أبوريدة أنه سيترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة عن طريق قائمة متنوعة بين أسماء جاءت بالمجلس الماضى وأسماء جديدة.

وعن مصير اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية قال إن الفيفا سيرسل فى الفترة المقبلة وفداً لبحث كافة الأمور مع اللجنة الحالية، خاصة فترة عملهم المقبلة وتحديدها.

وعن أداء اللجنة الخماسية قال أبو ريدة، "اللجنة بتشتغل وبتحاول تحل أمور كتير فى الفترة الحالية ولا أتدخل إطلاقا فى عملهم".