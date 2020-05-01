شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يغازل جماهير الأهلي بصورة مع الفريق الأحمر ويعلق: "لا تفقد الأمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى، جماهير القلعة الحمراء بصورة خلال مشاركته مع الأهلي فى إحدى المباريات، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق عليها قائلاً، "لا تفقد الأمل أبداً، عندما تختفى الشمس تظهر النجوم".

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

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وفى وقت سابق، أكد الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وأوضح ماليك إيفونا خلال تصريحات تليفزيوينة قائلا، "أنا مكنتش عاوز أحترف فى الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصينى كان كبيرا، وكان من الصعب رفضه، وكان نفسى أكمل فى الأهلى وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله على كل شيء وسأزور مصر قريبًا وبالأخص النادى الأهلى وأتمنى رؤيتكم قريبًا".

وأشار مهاجم الأهلى السابق إلى أنه قضى أحلى أيام فى كرة القدم كانت فى الأهلى وجمهور الأهلى اللى كان بيتعامل معى كملك.