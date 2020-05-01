شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية محلية تنافس الصفاقسي التونسي على شراء "مارسيلو" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد، لاعب الأهلى الشهير بـ"مارسيلو" والمُعار لنادى الصفاقسى التونسى لنهاية الموسم، وأبدت 3 أندية محلية رغبتها فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتنتهى إعارة حسين السيد للنادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده الأمر الذى فتح الباب أمام عدة أندية ترغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ومن هذه العروض 3 أندية محلية بجانب عرض من الصفاقسى الذى يرغب فى تجديد إعارة مارسيلو.

على صعيد متصل، رجح رينيه فايلر كفة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد حيث رفض المدرب السويسرى إعارة محمود وحيد ليكون بجانب التونسى على معلول فى هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذى يُجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر.

ورفض فايلر عودة حسين السيد بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، ورحل مارسيلو من الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

Advertisements

كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة تلقى النادى عرضاً من نظيره الصفاقسى التونسى لشراء حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار للنادى التونسى حتى نهاية الموسم.

وأكد مسئولو الأهلى أن النادى لم يتلقى أى عرض رسمى فى هذا الشأن، فى الوقت الذى رحبت الإدارة الفنية بإعارة أو بيع اللاعب بشكل نهائى حال تلقيه عرضاً جيداً.

ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بقاء حسين السيد فى الفريق ووافق على رحيله بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تسوق إدارة التعاقدات فى الأهلى اللاعب، سواء للصفاقسى أو أى نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

ورحل مارسيلو عن الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الاتفاق السعودي.