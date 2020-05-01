شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يتجه لمهنة التصوير خلال رحلة التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد علاء، مدافع الأهلى المعار للطلائع، فترة توقف الدورى وانشغاله برحلة التعافى من إصابة الرباط الصليبى للظهور فى مهنة جديدة بعيدا عن كرة القدم، حيث ظهر عبر ستورى إنستجرام كمصور يلتقط الصور لزملائه .

من جهته، أجرى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، اتصالاً هاتفياً بمدافعه أحمد علاء للاطمئنان على تطورات تعافيه من إصابة الرباط الصليبى، وقطع أحمد علاء مدافع الأهلى شوطاً كبيراً فى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث يواصل اللاعب أداء التدريبات الحفيفة بمنزله تنفيذاً لقرار ايقاف النشاط الكروى بالأندية جراء تفشى فيروس كورونا.

وفى وقت سابق قال أحمد علاء إنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من ألفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى لينتهى موسمه مع طلائع الجيش حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ويلعب علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحد فقط قادما من النادى الأهلى .

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحأول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة ألفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قإلى عدى ألفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".