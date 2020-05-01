شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي : اللهم انصر جنود مصر على زبانية الشر والطغيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعّم المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، الجيش المصرى فى حربه ضد أعداء الوطن من الإرهابيين، وتضرع عضو مجلس الأهلى بالدعاء لله من أجل نصرة أبناء القوات المسلحة البواسل فى حربهم ضد الإرهابيين فى سيناء وفى كل بُقعة من بقاع المحروسة.

ونعى المهندس خالد مرتجى شهداء الوطن الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابى الذى وقع أمس، الخميس، بمنطقة جنوب بئر العبد، إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة ببئر العبد.

وقدم عضو مجلس الأهلى عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الشهداء فسيح جناته.

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ونشر خالد مرتجى دعاءً عبر صفحته عبر "فيس بوك"، جاء فيه، "صدق الله العظيم الذى لا إله إلا هو المتوحد فى الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيرا, المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإتقان تقديراً وتدبيراً.. فى شهر القرآن اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذى رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه - فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه..اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وتجاوز عما كان من خطأٍ أو نسيان اللهم انصر جنود مصر على زبانية الشر والطغيان ... صَلِّ على الحبيب.

وأرفق عضو مجلس الأهلى الدعاء بصورة لأحد أبناء القوات العسكرية رافعاً علم مصر.

يذكر أن المهندس خالد مرتجى هو نجل الراحل الفريق عبد المحسن كامل مرتجى رئيس الأهلى الأسبق.



