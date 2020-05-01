شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على قائمة مفتوحة للاعبين فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على رفع عدد من التوصيات للمجلس الجديد فى حال إقامة انتخابات الجبلاية فى يوليو أو أغسطس أو سبتمبر المقبل، ومن بين هذه التوصيات هو أن يكون عدد قوائم اللاعبين فى الموسم المقبل مفتوحاً للأندية، كما يحدث فى معظم دوريات العالم .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القائمة المفتوحة يتم العمل بها فى معظم الدوريات إلى جانب تطبيق لوائح الاتحاد الدولى فى الحالات الخاصة بأحقية اللاعب فى الحصول على عقده كاملا الموقع بينه وبين ناديه فى حال الاستغناء عنه.

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فى سياق متصل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى من استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا وإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كاف حدد يوم 5 مايو موعداً نهائياً للرد على مصير البطولات المحلية، وبالتالى سنرسل الرد بعد التنسيق مع جهات الدولة، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .