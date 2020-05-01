شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعد الصغير يتحدى أحمد الشيخ وعماد متعب فى البلاي سيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى الفنان سعد الصغير، أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلي، وعماد متعب نجم القلعة الحمراء السابق، فى لعبة البلاى ستيشن، ونشر أحمد الشيخ فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر خلاله سعد الصغير يتحدى ثنائى الأهلي.

وقال سعد الصغير، خلال الفيديو، "حد ليه شوق فى حاجة يا رجالة، الكلام لمتعب وأحمد الشيخ، لو ليكم شوق فى حاجة تعالولي"، قبل أن يستعين بنجله للتعرف على كيفية استخدم ذراع اللعب فى البلاى ستيشن.

ومن المعروف عن أحمد الشيخ تفوقه فى لعبة البلاى ستيشن، ولذلك اختاره الاتحاد المصرى لكرة القدم لتمثيل الفراعنة فى بطولة تابعة للفيفا قبل أن يعتذر الشيخ عن المشاركة بسبب وقوع مصر فى مجموعة تضم إسرائيل.

أحمد الشيخ تمكن في قت سابق من الفوز على محمد عنتر لاعب فريق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما فى لعبة فيفا 20، فى المباراة التى تعد بمثابة ترفيهية بينهما.

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ونشر أحمد الشيخ عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ملخص للمباراة والأهداف.

ورفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري.

وجاء رفض الأهلي نظرًا لعدم قيام الجهة المسئولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة، يعقد قيادات النادي الأهلي اجتماعات متواصلة فيما بينهم، بعد حصولهم على الضوء الأخضر من باقي اللاعبين للتحدث بأسمائهم في ملف تخفيض نسبة من راتبهم الشهري، عقب تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا.

ويبحث مسؤولو الأهلى، التخفيض المُنتظر للاعبي فريق كرة القدم الخاص بقيمة راتبهم الشهري من أجل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله، في الوقت الذي اقترح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خصم 20 % من الراتب الشهري للاعبين وهو الرقم الذي وجه اللاعبين مبالغ فيه ويبحثون تخفيضه مع إدارة النادي.