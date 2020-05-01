شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ينشر صورة نادرة تكشف كواليس زيارة بيليه لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس زيارة البرازيلى بيليه لنادى الزمالك، ونشر أيمن يونس صورة بيليه وعلق قائلا، "صوره نادره لـ بيليه أحد أهم أساطير لعبه كره القدم.. داخل نادى الزمالك وعلى استاد حلمى زامورا.. أثناء تدريب المنتخب البرازيلى فى الستينات".

من ناحية أخرى، أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أنه ليس نادما على رفض عرض ريال مدريد بالانضمام إليه فى مشواره بالملاعب، مشددا على مستقبله كان مع فريق سانتوس البرازيلي.

وقال بيليه، فى تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، "كانت رغبتى فى البقاء مع سانتوس أقوى، كان من الرائع أن ألعب فى مدريد وخوض مثل هذه القصة، لكنى لست نادما على البقاء ولعب مسيرتى فى سانتوس".

وأضاف بيليه، "أعتبر ميسى هو الأفضل الآن لكن أنا أستمتع حقا بمشاهدة كريستيانو رونالدو، لقد أصبح لاعبا عظيما، نحن محظوظون كمشجعين لقتاله هو وليو كل أسبوع.. وأيضا يبدو المستقبل مشرقاً لمبابي"، وتابع "فلنستمتع بميسى ورونالدو قدر الإمكان.. قد لا نرى أفضل منهم يلتقيان هذا العصر مجددًا".

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وبسؤاله عن أفضل 10 لاعبين فى تاريخ كرة القدم، رد أسطورة كرة القدم "سؤال صعب آخر. سيكون هناك أكثر من 10 فقط فى وقتي، سأترك البعض للإجابة على سؤالك.. مارادونا، ألفريدو دى ستيفانو، تراباتوني، جارينشا، كرويف، بيكنباور، ألبيرتو، زيدان، رونالدو، إنيستا".

وحول اعتباره أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم، رد بيليه قائلا "إنه سؤال صعب للغاية. جوائزى وتاريخى يتحدثون عن أنفسهم. من الصعب مقارنة الأوقات المختلفة فى الرياضة. هناك الكثير من اللاعبين المذهلين. يشرفنى أن أعتبر الأفضل".

وواصل بيليه تصريحاته قائلا "الظاهرة رونالدو.. لقبه يقول كل شيء. يمكن أن يكون رونالدو أفضل مهاجم على الإطلاق. كان مذهلاً. الحجم والسرعة والمهارة وكل شيء. لم أرى هذا المزيج منذ ذلك الحين".